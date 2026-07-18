La promoción del nuevo libro de Gisela Valcárcel generó una interrogante en Magaly Medina, quien mencionó la posibilidad de que la conductora visite su espacio televisivo.

La periodista recordó que la ‘Señito’ ya apareció en RPP Noticias y Latina como parte de su recorrido por distintos medios.

Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora preguntó: “¿Cuándo viene Gisela Valcárcel a promocionar su libro acá?. Si está promocionando en todos los programas". Además, sostuvo que, al no pertenecer actualmente a ningún canal, tendría libertad para acudir a su programa.

Magaly también se refirió a Ethel Pozo luego de escuchar los comentarios de Gisela sobre la entrevista que tuvo con su hija. La periodista consideró que, tras conversar con ella, quedó demostrado que la conductora puede expresarse con claridad y defender sus ideas.