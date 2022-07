En la última edición de su programa, Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al revelar que el popular Orejitas Flores le pidió canje para su boda, pero ella se negó.

“Hasta el Orejitas Flores tuvo canje (...) El Orejitas también porque trasmitió su boda y lo sabemos de primera mano porque fuimos uno de los primeros programas a los que ellos se acercaron tratando de que pusiéramos la plata de la boda”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “pero como nosotros somos un programa un poco pobre, humilde, entonces no pudimos y se fue a otro canal que tenía más caja chica”.

Magaly Medina regresó a la conducción de su programa tras ser internada de emergencia

Celebra. La conductora de “Magaly Tv La Firme” inició su programa bailando tras haber estado ausente el día de ayer por temas de salud. Medina relató en sus historias de Instagram de ayer que su médico había encontrado “problemas” al realizarle un chequeo.

“Por orden del doctor me hice la endoscopia y colonoscopia. El galeno quería revisar algunas cosas porque me quejo siempre, ya le había hecho estas pruebas a Alfredo (Zambrano, su esposo), lo que pasa es que a mí me encontró varios pólipos y algunos bastante preocupantes, pero vamos a esperar el resultado de la biopsia, no hay que adelantarnos”, expresó para Trome.





TE PUEDE INTERESAR

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE