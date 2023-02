La conductora de “Magaly Tv La Firme” se refirió a las recientes declaraciones de Brunella Horna durante una transmisión desde su cuenta de Instagram.

Durante el ‘Live’, la ex chica reality explicó a sus seguidores cómo funcionaba el ‘in ear’ que utilizan para conducir “América Hoy”. “Cuando recién entré al programa, a mí me chocó demasiado el tema del retorno. A veces ustedes nos ven con el audífono y piensan que nos están diciendo qué decir y eso no es así”, expresó.

Tras escuchar las palabras de la modelo, la popular “Urraca” señaló cómo suele ser la organización en ese tipo de programas. “La mayoría de productores en estos programas tienen que hacerles toda la chamba a los conductores. Ellos llegan solo para peinarse, arreglarse y salir al aire, tienen cero preparación”, indicó.

“A ella (Brunella) más aún tienen qué decirle, porque de dónde creen que saca tantas preguntas, lo que tiene que decir. (...) Todavía no sabe dónde estás parada, pero por lo menos ahora ya sabe escuchar cuando le dicen ‘pregunta tal cosa’”, agregó Medina.

Rosángela Espinoza arremete contra Brunella Horna: se hace la santa desde que se casó

Rosángela Espinoza tuvo un tenso momento durante un enlace en vivo con ‘América Hoy’, donde le exigió a Brunella Horna que le pida disculpas por cuestionar sus constantes viajes a Dubái.

“Hola Brunella, contigo quería hablar. Antes de contarte, Brunella más bien quiero las disculpas del caso, porque vi que te expresaste de una manera muy desubicada”, dijo Rosángela.

“Disculpas de qué… Qué pasó. Qué fue lo que te molestó”, respondió Brunella Horna. “Dijiste que no te comparen, yo no entiendo por qué dices eso, creo que fue porque en mi caso que yo no trabajo, eso dijiste”, volvió a reclamar la exintegrante de EEG.

