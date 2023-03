La actriz Magaly Solier se encuentra internada en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao tras la difusión de imágenes donde lucía con el rostro golpeado.

Cabe señalar que el programa “Magaly Tv La Firme” transmitió un video de la artista tratando de huir de las instalaciones de un centro médico mientras desvariaba al hablar.

Este lunes 27 de marzo, la presentadora de espectáculos Magaly Medina dio a conocer que Solier, quien fue hospitalizada de emergencia, requiere un implante de una placa de titanio en el maxilar superior.

“La han trasladado desde Huanta al Hospital Carrión del Callao, donde le han hecho exámenes”, indicó la conductora.

Magaly Solier afirma que perdió un bebé por culpa de su exesposo

La actriz de la película “La teta asustada” indicó que el padre de sus hijos no se hizo cargo de los pequeños por muchos años. “Mis hijos tenían todo lo mejor en mis brazos. Que siga asumiendo todo el costo, pero yo no le voy a dar nada”, sentenció.

Además, ella hizo una grave acusación y reveló que perdió a un bebé cuando sufría maltratos por parte de su entonces esposo.

“Me quitó el motor de mi vida porque él mató a mi hijita en mi vientre. ¡Me empujó! Hay miles de cosas que ustedes no saben y no le tengo miedo a ese idio** solo quiero que me diga dónde ha enterrado a mi bebé cuando aborté de tanto golpe”, contó.

