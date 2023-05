La ex reina de belleza Maju Mantilla confesó que tuvo una gran inseguridad con una parte de su cuerpo por algunos años, por lo que evitaba usar ciertas prendas de vestir.

En una reciente entrevista, la conductora de ‘Arriba mi gente’ señaló que tuvo miedo de los comentarios negativos que podrían hacer sobre su físico.

“Mis piernas son gruesas en comparación a las que tenía antes, que eran un hilo. No usaba short ni faldas por vergüenza. Encima eran bien blanquitas y pensaba que se iban a burlar de mí. Son arqueadas. Algunas amigas decían: ‘Las piernas de pollito de Maju’”, expresó para Trome.

Asimismo, la modelo indicó que tuvo que aceptarse para lograr sus metas como llevarse la corona en el certamen de belleza.

“Lo asumí: ‘Eso me caracteriza, siempre fui una niña con extremidades delgaditas’. Como he sido tímida, creían que no iba a llegar más allá (al Miss Perú). A mí me han criticado por ser mujer y reina de belleza. Creen que no puedo seguir creciendo.”, señaló.

Por otro lado, Mantilla recordó los cursos que llevó en el concurso organizado por Jessica Newton: “Dicción, vocalización. Incluso iba a una universidad, a la facultad de comunicaciones, para que los alumnos me entrevisten”.

