Este miércoles 21 de enero, durante la emisión de ‘EEG desafío 14, la previa’, se anunció la incorporación de Mathías Brivio como nuevo conductor del programa. El espacio contó con la participación de Israel Dreyfus, Johanna San Miguel y Kathy Seene, quienes reaccionaron con sorpresa ante la presentación oficial.

En medio de los aplausos, Brivio expresó su emoción por volver al reality luego de varios años y asumir esta vez la conducción.

“Voy a partir mi tiempo entre California y Perú, pero voy a estar acá al 100%. Mi familia va a estar allá, pero yo voy a estar acá. Feliz de estar acá. Me fui un 20 de diciembre del 2019” , señaló durante su intervención.

El conductor también se refirió a los cambios que percibe en el programa y al vínculo que mantiene con los participantes.

“He visto una evolución en el programa ahora que he estado viniendo de visita y al saber que ahora voy a estar todo un año, me llena de emoción. Le tengo muchísimo cariño a los chicos, aún no sé quiénes van a seguir” , comentó ante el panel.

Cabe mencionar que el estreno de Esto es Guerra con la presentación de Brivio logró 16.5 puntos de rating. La otra producción de Pro Tv, el magacín ‘Mande quien mande’ también inició con el pie derecho alcanzando 7.5 puntos.