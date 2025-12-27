Mauricio Diez Canseco realizó una actividad solidaria en vísperas de Navidad junto a su pareja, Aixa Sosa, como parte de una labor social que asegura mantener desde hace 30 años.

El empresario visitó a los niños de la Asociación de Niños Quemados (ANIQUEM) con el objetivo de llevar apoyo y un momento de alegría a las familias atendidas por esta institución.

“Desde hace 30 años que estoy apoyando a los niños de ANIQUEM, personalmente los visito en su casa y hacemos lo posible para poder ayudarlos. En esta ocasión todos pueden sumarse a la campaña de ayuda con solo yapear al número 945947436. Yo vengo apoyando esta campaña porque mi papá me llevó de niño al hospital y eso me marcó”, comentó el empresario.

Finalmente, se refirió a su futuro en la televisión y dejó abierta la posibilidad de continuar en Panamericana Televisión.

“Aún no he conversado con Susana Umbert, pues mi contrato termina en marzo del próximo año. A nosotros nos va bien, pues el programa sale los domingos y se repite los domingos, tenemos buenas cifras en el rating. Sin embargo, creo que lo podemos hacer mejor. Yo quiero quedarme en el canal y ojalá que todo se concrete de la mejor manera” , agregó.