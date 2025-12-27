El popular ‘Brad Pizza’ señaló que su contrato televisivo vence en marzo. (Captura Tv)
El popular ‘Brad Pizza’ señaló que su contrato televisivo vence en marzo. (Captura Tv)

Mauricio Diez Canseco realizó una actividad solidaria en vísperas de Navidad junto a su pareja, Aixa Sosa, como parte de una labor social que asegura mantener desde hace 30 años.

El empresario visitó a los niños de la Asociación de Niños Quemados (ANIQUEM) con el objetivo de llevar apoyo y un momento de alegría a las familias atendidas por esta institución.

“Desde hace 30 años que estoy apoyando a los niños de ANIQUEM, personalmente los visito en su casa y hacemos lo posible para poder ayudarlos. En esta ocasión todos pueden sumarse a la campaña de ayuda con solo yapear al número 945947436. Yo vengo apoyando esta campaña porque mi papá me llevó de niño al hospital y eso me marcó”, comentó el empresario.

Finalmente, se refirió a su futuro en la televisión y dejó abierta la posibilidad de continuar en Panamericana Televisión.

“Aún no he conversado con Susana Umbert, pues mi contrato termina en marzo del próximo año. A nosotros nos va bien, pues el programa sale los domingos y se repite los domingos, tenemos buenas cifras en el rating. Sin embargo, creo que lo podemos hacer mejor. Yo quiero quedarme en el canal y ojalá que todo se concrete de la mejor manera”, agregó.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS