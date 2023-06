Melissa Klug a Jefferson Farfán: “Me puede decir lo que quiera, pero mala madre jamás”

Ante las cámaras de ‘América Hoy’, Melissa Klug reconoció que está cansada del enfrentamiento con Jefferson Farfán, padre de sus menores hijos.

“ Yo siempre he estado con la bandera blanca porque yo soy la mamá de sus hijos, yo los crio, yo comparto sus 24/7. Y esto es desgastante, yo creo que es un abuso a la autoridad. Él se siente con tanto poder de decir ‘te demando, te demando’ y así no es ”, manifestó Klug.

Además, la popular “Chalaca” indicó que solo está siendo la voz de sus hijos, quienes serían los más afectados por el poco tiempo que les dedica Jefferson Farfán.

“Yo soy la voz de mis hijos, mis hijos no se van a parar a un set de televisión a decir las cosas que les afecta porque para eso me tienen a mi. Lamentablemente no hay un juez que le diga, así como también se le obliga a los padres a cumplir su pensión económica, también obligarlos a que pase tiempo con ellos, no hay ”, sostuvo.

“ Él me puede decir lo que quiera, pero mala madre jamás. Esos niños necesitan a su papá, necesitan tiempo, necesitan compartir cosas con él, yo siempre los tengo, a mi me encanta disfrutar con mis hijos, no me he perdido nada de ellos ”, añadió.

