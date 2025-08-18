La Segunda Sala Civil de Lima ratificó la resolución judicial que dispone que Melissa Klug deberá indemnizar a Jefferson Farfán con más de un millón de soles —aproximadamente 300 mil dólares— tras incumplir el acuerdo de confidencialidad suscrito luego de finalizar su vínculo sentimental.

Con esta resolución, la empresaria ha quedado sin opciones legales para anular el fallo, lo que hace inminente la ejecución del pago.

El tribunal desestimó el recurso de casación interpuesto por Klug al determinar que no cumplía con los requisitos exigidos por el Código Procesal Civil.

Según esta norma, el recurso de casación solo es admisible cuando la segunda instancia modifica, ya sea total o parcialmente, lo resuelto en primera instancia. Sin embargo, en este caso, la Sala confirmó en su totalidad la decisión del Juzgado Civil, lo que imposibilitó que el caso sea revisado por la Corte Suprema.

La resolución judicial, obtenida por la prensa, precisa que Klug hizo referencia a Farfán en tres entrevistas —realizadas en diciembre de 2017, enero y junio de 2019— a pesar de la cláusula contractual que le prohibía hablar públicamente sobre su expareja.

El acuerdo extrajudicial establecía una penalidad de 100 mil dólares por cada incumplimiento. En consecuencia, el Poder Judicial concluyó que la empresaria debía pagar un total de 300 mil dólares por sus declaraciones ofrecidas a los medios.

“El incumplimiento resultó evidente y contravino lo acordado por las partes”, resolvió el colegiado, que dispuso el retorno del expediente al Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima.

Esta instancia judicial deberá emitir en los próximos días el requerimiento formal para que Klug cumpla con el pago de la suma establecida.

El acuerdo de confidencialidad tenía como objetivo evitar que ambas partes, así como sus personas cercanas, divulgaran cualquier información relacionada con su vida personal, sentimental o privada.

Asimismo, dicho acuerdo contemplaba sanciones económicas en caso de que terceros difundieran información sobre la relación por autorización o tolerancia de alguno de ellos.