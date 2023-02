Melissa Klug se pronunció sobre las declaraciones que brindó las declaraciones que brindó su pareja Jesús Barco a un medio deportivo, debido a que tildó de ‘tontera’ sus planes de matrimonio con la empresaria. Como se recuerda, la pareja tendría planes de boda para este 2023.

En ese sentido, la influencer asegura que su relación está más fortalecida que nunca tras tres años de estar juntos: “ Sí, pobrecito encima, el ‘Gato’ lo estaba vacilando, pero ya sabemos cómo es esto, así que caballera nomás, ja, ja, ja ”, dijo en un inicio Melissa.

La expareja de Jefferson Farfán asegura que no ha visto ningún programa de espectáculos, ni deportivo, pero indica que su relación atraviesa un buen momento: “ No, vi el programa porque me quedé dormida, pero sí me contaron ”, sostuvo la empresaria a Trome.

Recordemos que, Barco mencionó en una entrevista para Gol Peru, que no estaba listo para pasar en la fila de los casados, luego de que el ‘Gato’ Cuba bromeara sobre el tema en los entrenamientos: “Eso es mentira, el ‘Gato’ comienza a gritar tonteras. De repente él me va a organizar el matrimonio porque ni yo sé, pero él lo afirma”, respondió el futbolista.

