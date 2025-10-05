A través de su cajita de preguntas en su cuenta oficial de Instagram, un seguidor de Melissa Klug le consultó lo que pensaba de las personas que compraban con dinero a la justicia peruana.

Aunque la empresaria no hizo alusión directa al exfutbolista, varios usuarios interpretaron que el contundente mensaje que compartió estaría dirigido a su expareja.

“ He visto cómo en los juicios la balanza se inclina hacia quienes tienen dinero, no porque tengan la razón, sino porque compran las conciencias. Y aunque duela perder ante la corrupción, aprendí que la justicia es frágil, pero la justicia divina es inevitable … porque lo que se compra con dinero carece de valor ante la conciencia y ante la vida misma, y jamás podrá comprar la paz del alma ni la verdad ”, escribió la popular “Blanca de Chucuito”.

Melissa Klug tras críticas a su hija Samahara Lobatón: “Mis hijas son mayores de edad, han elegido su camino”

Durante una entrevista en “Esta Noche”, programa conducido por la “Chola Chabuca”, Melissa Klug lamentó que muchos la consideren “mala madre”, por supuestamente no educar bien a Samahara Lobatón y asegurar que está bien que tenga un tercer hijo.

“Dicen que soy una mala madre por no aconsejarla, no orientarla, cuando ya mis hijas son mayores de edad, han elegido su camino. Una como madre siempre va a estar ahí, pero son sus experiencias, errores, viviendas y por eso no me pueden decir mala madre”, señaló.

De acuerdo con la empresaria, ambas no tienen el mismo carácter, aunque su hija asegura que sí y que por ese motivo han tenido discrepancias.

“En carácter dice que podemos tener el mismo, pero no lo tenemos y va a tener su tercer bebé y también dicen que está copiando”, manifestó.

En medio de las críticas, Klug defendió la maternidad de su hija: “Ella ama ser mamá y si es criticada, nadie la mantiene, solo ella. Los comentarios de los demás no valen, porque no están en sus zapatos”.

Además, la “Blanca de Chucuito” señaló que espera que con el tiempo Samahara mejore su carácter y reconoció que sus nietos son lo mejor que ella le dio: “Me ha regalado unos tesoros hermosos. Yo creo que ella se ha equivocado, lo ha reconocido y era una adolescente. Quiero de corazón y siento que va a ir mejorando con su carácter. Es una excelente madre. Si eso lo copio, qué orgullo”.