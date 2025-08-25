Durante una entrevista en “Esta Noche”, programa conducido por la “Chola Chabuca”, Melissa Klug lamentó que muchos la consideren “mala madre”, por supuestamente no educar bien a Samahara Lobatón y asegurar que está bien que tenga un tercer hijo.

“ Dicen que soy una mala madre por no aconsejarla, no orientarla, cuando ya mis hijas son mayores de edad, han elegido su camino. Una como madre siempre va a estar ahí, pero son sus experiencias, errores, viviendas y por eso no me pueden decir mala madre ”, señaló.

De acuerdo con la empresaria, ambas no tienen el mismo carácter, aunque su hija asegura que sí y que por ese motivo han tenido discrepancias.

“En carácter dice que podemos tener el mismo, pero no lo tenemos y va a tener su tercer bebé y también dicen que está copiando”, manifestó.

En medio de las críticas, Klug defendió la maternidad de su hija: “ Ella ama ser mamá y si es criticada, nadie la mantiene, solo ella. Los comentarios de los demás no valen, porque no están en sus zapatos ”.

Además, la “Blanca de Chucuito” señaló que espera que con el tiempo Samahara mejore su carácter y reconoció que sus nietos son lo mejor que ella le dio: “ Me ha regalado unos tesoros hermosos. Yo creo que ella se ha equivocado, lo ha reconocido y era una adolescente. Quiero de corazón y siento que va a ir mejorando con su carácter. Es una excelente madre. Si eso lo copio, qué orgullo ”.