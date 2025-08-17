Melissa Klug se pronunció antes de la participación de Samahara Lobatón en “El Valor de la Verdad”, este domingo 17 de agosto.

Cabe mencionar que la hija de la empresaria hablará sobre temas relacionados con Jefferson Farfán.

En la promoción del programa, Samahara habla de la actual relación con la “Foquita” y dejó entrever “una traición de su parte” tras revelar que el exfutbolista habría contactado a su pareja, Bryan Torres, para que termine la relación que tenían.

“ En este caso, mi hija ya es mayor de edad, es una mujer con sus bebés, está contando su vivencia, su historia, lo que ella ha vivido. Yo en este caso no puedo opinar nada porque es sobre su vida. Si habla cosas que han sucedido en su vida y están involucrando al papá de mis hijos, es algo a lo que yo estoy ajena a todo eso ”, comentó la popular “Blanca de Chucuito” para “Ponte en la Cola”.

Melissa Klug tras ser criticada por tener dos nanas: “Ser mamá no implica que me encierre”

Melissa Klug respondió a las críticas que cuestionan su rol como madre por contar con dos nanas para el cuidado de su hija menor. La pareja de Jesús Barco explicó que, debido a su recargada agenda, necesita el apoyo de ambas mujeres para poder atender sus responsabilidades con la pequeña.

La popular “Blanca de Chucuito” decidió conversar con sus seguidores en su cuenta de Instagram, pero no imaginó que una usuaria le cuestionara por contar con dos nanas para cuidar a su hija con el futbolista.

“¿Qué, tú no cuidas a tu pequeña bebé que tienes 2 nanas?”, fue el mensaje que le enviaron a la empresaria.

Posteriormente, Melissa Klug aclaró que contar con nanas no implica descuidar a su hija menor, sino que representa un apoyo necesario debido a su apretada agenda. Señaló que, además de su labor como influencer, actualmente está involucrada en emprendimientos de importación y es constantemente requerida por diversas marcas para campañas publicitarias.

“Trabajo, tengo reuniones de mi mercadería, tengo eventos, grabaciones, tengo que ir a canales, grabar mis productos, me contratan para grabar en estéticas, etc. El papá trabaja en provincia y, por ende, tampoco puede cuidar a su hija por trabajo. Es por eso que tenemos nanas”, respondió en sus redes sociales.

La expareja de Jefferson Farfán defendió su rol como madre frente a quienes la critican por salir los fines de semana o reunirse con amistades. Afirmó que es plenamente capaz de cumplir con sus responsabilidades maternas sin renunciar a su vida social.

“Los fines de semana porque también necesito mi espacio y un relajo con mis amigas porque ser mamá no implica que me encierre y deje de visitar y compartir con mis amistades y familiares”, concluyó.