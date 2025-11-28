Melissa Klug y Jesús Barco protagonizarán su primera aparición conjunta en televisión, donde repasarán los momentos más tensos de su relación tras el ampay que involucró al futbolista.

La chalaca llega al set luego de someterse a varios procedimientos estéticos y asegurar que se siente renovada con su nueva figura.

Durante la grabación, Klug explicó que se realizó una lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y la luxación de costillas para lograr la silueta que deseaba.

“Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita, me siento feliz, renovada con estos cambios en mi persona”, comentó.

La empresaria también reaccionó a la presencia inesperada de Jesús Barco en el set. “Estuvo en un lugar donde no tenía que estar, todavía no lo he disculpado” , se escucha decir a Melissa Klug.

Ambos cerrarán el encuentro con una conversación cara a cara que se verá completa en Esta Noche, por América Televisión.