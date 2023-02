Melissa Klug declaró para el programa ‘América Hoy’ y volvió a confirmar su compromiso con Jesús Barco. La influencer se animó a responder a las fuertes críticas que ha recibido, especialmente de Magaly Medina quien ha tildado de “inmaduro” a su pareja.

“Nosotros sabemos cuándo nos vamos a casar, pero todo eso es preparación, no es de la noche a la mañana. Quiero algo muy íntimo, en la playa y que solo esté mi familia y obviamente la de él”, manifestó.

“No puedo evitar que las personas tengan su punto de vista, todos los programas de espectáculos tienen sus críticas positivas y negativas. No voy a hacer nada para que cambien su manera de pensar. Él ya lo entiende”, añadió.

Por otro lado, al ser consultada por el amorío que reveló Jefferson Farfán con una mujer rusa cuando se encontraba en el Mundial Rusia 2018, la empresaria solo atinó a reírse.

“ No, yo no sabía nada, sí (me sorprendí), no sé. Ya pues, tendrían que preguntarle a ella (Yahaira) ”, expresó.

