Melissa Klug respondió a las críticas que cuestionan su rol como madre por contar con dos nanas para el cuidado de su hija menor. La pareja de Jesús Barco explicó que, debido a su recargada agenda, necesita el apoyo de ambas mujeres para poder atender sus responsabilidades con la pequeña.

La popular “Blanca de Chucuito” decidió conversar con sus seguidores en su cuenta de Instagram, pero no imaginó que una usuaria le cuestionara por contar con dos nanas para cuidar a su hija con el futbolista.

“ ¿Qué, tú no cuidas a tu pequeña bebé que tienes 2 nanas? ”, fue el mensaje que le enviaron a la empresaria.

Posteriormente, Melissa Klug aclaró que contar con nanas no implica descuidar a su hija menor, sino que representa un apoyo necesario debido a su apretada agenda. Señaló que, además de su labor como influencer, actualmente está involucrada en emprendimientos de importación y es constantemente requerida por diversas marcas para campañas publicitarias.

“ Trabajo, tengo reuniones de mi mercadería, tengo eventos, grabaciones, tengo que ir a canales, grabar mis productos, me contratan para grabar en estéticas, etc. El papá trabaja en provincia y, por ende, tampoco puede cuidar a su hija por trabajo. Es por eso que tenemos nanas ”, respondió en sus redes sociales.

La expareja de Jefferson Farfán defendió su rol como madre frente a quienes la critican por salir los fines de semana o reunirse con amistades. Afirmó que es plenamente capaz de cumplir con sus responsabilidades maternas sin renunciar a su vida social.

“ Los fines de semana porque también necesito mi espacio y un relajo con mis amigas porque ser mamá no implica que me encierre y deje de visitar y compartir con mis amistades y familiares ”, concluyó.