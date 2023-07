La ex conductora de ‘Prendete’, Melissa Paredes, se refirió a las recientes declaraciones que dio el actor Sergio Galliani al ser consultado sobre su participación en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

En una entrevista para ‘América Espectáculos’, la modelo aseguró que no se sintió ofendida por los comentarios del artista, sin embargo le propuso que conozca a su personaje en la serie.

“Yo de verdad lo tomé como ‘no todo el mundo me tiene que conocer’. Lo tomé así, no lo vi mala onda, lo vi como que ‘no la conozco’. Me pareció fresh, yo conozco a los actores que trabajaron conmigo y los demás no. Y pasa, es real. Algunos quieren hacer polémica, pero yo lo vi como que no me conoce, pero que conozca a ‘Patty’”, expresó.

Asimismo, Melissa Paredes mencionó todos los cursos de artes escénicas que ha tomado, así como algunos proyectos en los que ha participado.

“Yo me preparado varios años para ser actriz y tengo tres protagónicos. Yo me dedico en la actuación, a mí nadie me ha regalado nada, he estudiado con Bruno Odar, con Mónica Portillo (...) Nadie puede decirme tampoco que no he estudiado, no en la universidad porque actuación es otra cosa, pero sí he estudiado mis buenos años. Tengo una carrera como actriz, (...) yo me dedico a la actuación”, señaló.

Melissa Paredes cuestionada como actriz

