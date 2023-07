La actriz peruana Mayella Lloclla se refirió al reciente ingreso de Melissa Paredes a ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde interpreta al nuevo interés amoroso de ‘Joel González’, ‘Patty’.

En una reciente entrevista, la artista se mostró a favor de la incorporación de su excompañera de reparto a la popular serie de América Televisión.

“Aún no he visto su trabajo, pero me entusiasma (su regreso) porque fue mi hermana en la novela (‘Dos hermanas’). ¡Qué chévere que haya retomado la actuación! La felicito”, expresó para Trome.

Asimismo, Mayella Lloclla fue cuestionada acerca de una declaración de Michelle Alexander, quien comentó que Paredes le parecía muy buena para las telenovelas de drama.

“Creo que un actor debe asumir diferentes personajes, registros y, si se le ha dado ahora hacer comedia, pues va a explorar. Siempre es hermoso que uno que se dedique a la actuación tenga trabajo”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR