Mi Mejor Enemiga, producción de AV Films y CHICHIPROD, marcará el debut cinematográfico de Karina y Timoteo, una de las duplas más recordadas de la televisión peruana. La película, dirigida por Saskia Bernaola, es una comedia que llegará a los cines el 5 de febrero de 2026.

Ricardo Bonilla, actor que da vida al popular dragón, destacó la importancia de este proyecto en su carrera. “Mi Mejor Enemiga es un sueño cumplido”, señaló, al recordar que la idea de llevar a Karina y Timoteo al cine surgió hace décadas como un anhelo compartido que finalmente se concreta.

La cinta cuenta con un elenco conformado por Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Fiorella Luna, Patricia Portocarrero, Carlos Casella y Kukuli Morante, entre otras figuras. La participación de la dupla infantil busca conectar con la nostalgia de sus seguidores y aportar un componente lúdico a la historia.

Bonilla afirmó que interpretar a Timoteo en el cine no representó una dificultad y que la experiencia resultó motivadora. “ Ya he comprobado en ‘Mi Mejor Enemiga’ que hacer cine me divierte” , comentó, dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos cinematográficos en el futuro.