Micheille Soifer respondió a Leslie Shaw con su nuevo tema Rubia con tu plata, que compuso junto al ‘Viejo’ Rodríguez y Galid Ladrón de Guevara. En la letra, señala que Shaw usa la cumbia “para sobrevivir”.
“Esta canción no es ningún cargamontón. Yo respondo sola, es más, la hemos invitado varias veces al programa, pero se me corre”, comentó la conductora de Ponte en la cola a Trome. Además, aseguró que esta es “la mejor manera de responderle, haciendo música linda, vacilándome”.
Micheille Soifer arremete contra Rosángela Espinoza
Por otro lado, Soifer habló de Rosángela Espinoza tras su regreso a EEG. La exchica reality indicó que no existe mucha diferencia de edad con Karen Dejo y Melissa Loza.
“Ay, pero que Rosángela no se haga la muy chibola tampoco. Ella es mayor (que yo) por año y medio. No es la edad, es cómo te ves. Rosángela creo que tiene casi 37 años y si cuántos tiene Karen (45) Ya quisieran llegar con ese cuerpo, Melissa es una diosa. Yo creo que es envidia”, expresó.
Te puede interesar
- AFP: Renta vitalicia se calcula para 110 años
- Delia Espinoza afirma que magistrados de la JNJ terminarán en la cárcel
- PNP limita acceso a registros de denuncias policiales
- Desilú León cuestiona “agenda distinta” del gobernador de Cusco tras reunión para abordar crisis en ruta a Machu Picchu
- Gobernador de Cusco tras retirarse de conferencia con el Mincetur: La ministra solo estaba concentrada en resolver el problema del transporte
- PNP declaró como información reservada la base de datos de denuncias policiales por cinco años
- Defensoría del Pueblo presentó demanda de inconstitucionalidad contra ley de amnistía ante TC