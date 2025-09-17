Micheille Soifer respondió a Leslie Shaw con su nuevo tema Rubia con tu plata, que compuso junto al ‘Viejo’ Rodríguez y Galid Ladrón de Guevara. En la letra, señala que Shaw usa la cumbia “para sobrevivir”.

“Esta canción no es ningún cargamontón. Yo respondo sola, es más, la hemos invitado varias veces al programa, pero se me corre” , comentó la conductora de Ponte en la cola a Trome. Además, aseguró que esta es “la mejor manera de responderle, haciendo música linda, vacilándome”.

Micheille Soifer arremete contra Rosángela Espinoza

Por otro lado, Soifer habló de Rosángela Espinoza tras su regreso a EEG. La exchica reality indicó que no existe mucha diferencia de edad con Karen Dejo y Melissa Loza.

“Ay, pero que Rosángela no se haga la muy chibola tampoco. Ella es mayor (que yo) por año y medio. No es la edad, es cómo te ves. Rosángela creo que tiene casi 37 años y si cuántos tiene Karen (45) Ya quisieran llegar con ese cuerpo, Melissa es una diosa. Yo creo que es envidia”, expresó.