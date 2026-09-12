Durante una entrevista, Miguel Arce volvió a referirse a Magaly Medina asegurando que la conductora ha realizado afirmaciones falsas sobre él y cuestionó la forma en que presenta determinados temas ante su audiencia.
“Mentiras. Ha mentido, sí, sí”, afirmó inicialmente Arce para Trome. Luego señaló que, a su juicio, Medina suele realizar comentarios que dejan parte del mensaje a la interpretación de los espectadores, en lugar de expresar directamente determinadas acusaciones.
“ (...) Como cuando dices cositas para que la gente interprete, pero tú no lo dices, porque no quieres que te metan a la cárcel de nuevo, más o menos así”, respondió.
El exintegrante de ‘Combate’ también contó que se cruzó con Magaly cuando trabajaba en ATV, aunque precisó que los encuentros fueron a distancia y que nunca tuvieron la cercanía suficiente para saludarse.
No dejes de leer:
- Ejecutivo destina S/ 283 millones a las Fuerzas Armadas para enfrentar emergencias por El Niño
- Facultades legislativas bajo fuego cruzado
- “Delfín” de Vladimir Cerrón aspira al GORE Junín
- Álvaro Vargas Llosa será embajador del Perú en EE.UU.
- José Chlimper se suma a la Secretaría Estratégica Presidencial de Keiko Fujimori
- OEA: Violencia contra niñas y adolescentes en Perú es problema estructural del Estado