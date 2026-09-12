El exintegrante de ‘Combate’ también contó que se cruzó con Magaly cuando trabajaba en ATV, aunque precisó que los encuentros fueron a distancia Foto: captura Latina TV
El exintegrante de ‘Combate’ también contó que se cruzó con Magaly cuando trabajaba en ATV, aunque precisó que los encuentros fueron a distancia Foto: captura Latina TV

Durante una entrevista, Miguel Arce volvió a referirse a Magaly Medina asegurando que la conductora ha realizado afirmaciones falsas sobre él y cuestionó la forma en que presenta determinados temas ante su audiencia.

“Mentiras. Ha mentido, sí, sí”, afirmó inicialmente Arce para Trome. Luego señaló que, a su juicio, Medina suele realizar comentarios que dejan parte del mensaje a la interpretación de los espectadores, en lugar de expresar directamente determinadas acusaciones.

(...) Como cuando dices cositas para que la gente interprete, pero tú no lo dices, porque no quieres que te metan a la cárcel de nuevo, más o menos así”, respondió.

El exintegrante de ‘Combate’ también contó que se cruzó con Magaly cuando trabajaba en ATV, aunque precisó que los encuentros fueron a distancia y que nunca tuvieron la cercanía suficiente para saludarse.

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