Durante una entrevista, Miguel Arce volvió a referirse a Magaly Medina asegurando que la conductora ha realizado afirmaciones falsas sobre él y cuestionó la forma en que presenta determinados temas ante su audiencia.

“Mentiras. Ha mentido, sí, sí”, afirmó inicialmente Arce para Trome. Luego señaló que, a su juicio, Medina suele realizar comentarios que dejan parte del mensaje a la interpretación de los espectadores, en lugar de expresar directamente determinadas acusaciones.

“ (...) Como cuando dices cositas para que la gente interprete, pero tú no lo dices, porque no quieres que te metan a la cárcel de nuevo, más o menos así ”, respondió.

El exintegrante de ‘Combate’ también contó que se cruzó con Magaly cuando trabajaba en ATV, aunque precisó que los encuentros fueron a distancia y que nunca tuvieron la cercanía suficiente para saludarse.