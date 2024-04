En la última edición de Estás en todas, Milena Zárate reveló que le contó a su hija sobre la infidelidad de su padre Edwin Sierra con Greissy Ortega, debido a un comentario que soltó Santi Lesmes.

“Mi hija sabe todo lo que ha pasado, tuve que pasar por la penosa situación de sentarme con ella, a contarle todo por qué se enteró por un programa de televisión, un desafortunado comentario que hizo Santi Lesmes”, contó Milena.

Recordemos que Santi se enlazó con Milena Zárate y dijo que ella protagonizó la ‘novela’ ‘Me engañó mi pareja con mi hermana’. Este comentario fue escuchado por la hija de la colombiana.

“Gracias a él tuve que sentarme con mi hija a hablar. Esa noche yo llegué de trabajar del canal, mi hija estaba dormida, se despertó en la madrugada, me miró y me abrazó, yo sabía que me lo iba a decir, pero solo me abrazó“, contó Milena.





Milena Zárate sobre infidelidades de Christian Domínguez: Quiere dar lástima porque lo descubrieron

Milena Zárate criticó a Christian Domínguez luego de la entrevista que brindó en ‘América Hoy’, donde le pidió perdón a Pamela Franco y anunció que buscará ayuda psicológica.

La colombiana considera que el cantante solo quiere dar lástima porque descubrieron su infidelidad.

“No creo (en sus lágrimas). Yo pienso que Christian Domínguez es un cínico de lo peor, creo que es un hombre frío de fríos y frívolo también. Pienso que si está con esa cara de arrepentido y de yo no fui, con el rabo entre las piernas, es porque lo descubrieron, porque si no seguiría pachamanqueándose en su carro en todas las esquinas de Lima”, declaró en ‘Instarándula’.