Monique Pardo se volvió tendencia en redes sociales y no por su ya conocida pelea con Gisela Valcárcel, sino porque acaba de lanzar una nueva versión de “Mi bebito fiu fiu”.

“He lanzado mi versión de ‘Mi bebito fiu fiu’ como una parodia para divertir al público, lo he grabado en MCA Studios de Saúl y Manuel Cornejo, y los arreglos han sido hechos para mí por Miguel Yance, no es la pista de Tito Silva, así que no hay copia de nada”, aseguró a Trome.

Luego continuó con: “siempre me he caracterizado por hacer temas así, parodias divertidas, al público le gusta mi trabajo. Además, siempre lo hago con respeto, yo pertenezco al Apdayc”,

TE PUEDE INTERESAR