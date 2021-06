Monique Pardo dejó en evidencia la estepitosa caída que sufrió el último sábado en “El Artista del Año”, programa en el que se presentó como refuerzo de Diego Val, quien finalmente fue eliminado por la votación del público y dejó la competencia.

La intérprete de “Caramelo” hizo su aparición en el set cuando el cantante iniciaba con la letra de “(I Can’t Get No) Satisfaction” de los Rolling Stones tras haber terminado de interpretar la canción “Are You Gonna Go My Way” de Lenny Kravitz.

La también exvedette acompañó a Val bailando muy entusiasta sobre una especie de trono adornado de guitarras doradas; sin embargo, sufrió un traspié que provocó que se golpeara estrepitosamente contra el piso, tras lo cual fue auxiliada por los bailarines.

“Mil disculpas por el tropezón, pero todos los tropezones en la vida yo lo supero”, dijo entre risas Monique, fiel a su estilo. Pero las cámaras del programa no captaron la caída y fue ella misma quien compartió el clip del doloroso momento en redes sociales.

“¡Esto es un atentado a la vida!”, escribió junto al clip que ya se ha vuelto viral en redes sociales. Conocidos personajes de la farándula como Johanna San Miguel y el maquillador Carlos Cacho reaccionaron a las imágenes, deseando que no fuera tan grave como se ve.

Pese a ello, Monique Pardo acudió a votar en silla de ruedas en la segunda vuelta de las Elecciones 2021. Auxiliada además por una enfermera, la artista llegó hasta su local de votación y aseguró que ni este accidente la haría dejar de ejercer su deber cívico.

