Monique Pardo atraviesa un complejo momento personal marcado por problemas de salud y una situación económica ajustada.

Desde la puerta de su casa, la artista ha optado por vender diversos objetos que conservaba de su etapa artística, una realidad distante de los escenarios y cámaras que formaron parte de su trayectoria pública.

La propia Monique explicó que ha decidido desprenderse de muebles, cuadros y otros artículos con valor histórico y personal, a los que hoy da un nuevo uso. En ese contexto, se describió con humor ante un equipo periodístico como una “anticuaria” y comentó: “La antigüedad más preciada soy yo”.

En cuanto a su estado médico, la artista informó que fue diagnosticada en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) con insuficiencia cardíaca tricúspidea, condición que, según indicó, se presentó tras una caída sufrida en un programa de televisión. Desde entonces, señaló que ha experimentado una notoria pérdida de peso y episodios que la llevaron a recibir atención hospitalaria.