Nicola Porcella anunció el lanzamiento de un nuevo canal de streaming en YouTube, una iniciativa que marca un nuevo paso en su carrera y que se desarrollará junto a Pro Tv y el streamer Zein.

El proyecto, denominado Zentral, apunta a fortalecer la oferta de contenidos digitales con una propuesta renovada de cara al 2026.

La presentación se realizó durante la final del reality Esto es Guerra, donde se difundió un video promocional en el que Porcella aparece explorando la plataforma YouTube y anticipando las novedades del canal.

En el material también participa Wendy Guevara, amiga cercana del actor, quien lo impulsa a apostar por este formato digital.

“Nicola, tú qué haces viendo otro canal de streaming. Tú tienes que tener tu propio canal, no manches, eres exitoso, eres el ‘Novio de México’. Tienes que tener tu propio canal y con los mejores. Y yo también quiero ser parte de eso”, se escucha decir a Guevara en el video de lanzamiento.