El ex participante de “Esto Es Guerra” Nicola Porcella aseguró, una vez más, que no volvería a formar parte del reality de competencia.

A través de su cuenta de Instagram, el modelo respondió a seguidores que le consultaron sobre sobre los últimos ingresos al programa de América Televisión.

“Sé que Austin (Palao) ha ingresado, pero no sé en qué equipo está. La verdad que ni miro, o sea no sé nada. Lo único que me entero es por ustedes o por un grupo que tengo, después no tengo idea de lo que pasa.”, mencionó.

Asimismo, Porcella se reafirmó en que no regresaría al programa reality conducido por los presentadores Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

“No volvería a ‘Esto Es Guerra’, entiéndanlo, por favor dejen de preguntarme. No es que odie que me pregunten, pero (...) he dicho veinte mil veces que no voy a volver, no pisaría más EEG. En mi vida lo haría. (...) Y no porque tenga algo sino porque no me volvería a poner el uniforme, me sentiría raro”, expresó.

Nicola Porcella aclara por qué no está en Esto es Guerra

Magaly Medina arremete contra Nicola Porcella: “Este chico tendría que madurar”

Magaly Medina se mostró indignada y criticó que Porcella haya sido invitado al programa de Ethel Pozo. “No se le ocurrió mejor idea que burlarse de la gente que lo denuncia”, expresó.

Asimismo, la popular “Urraca” recordó la vez que el modelo fue implicado en la polémica “Fiesta del terror”, reunión en la que Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron que fueron drogadas en contra de su voluntad en una casa de Asia.

“Creo que este chico tendría que madurar. (...) Para esta gente de ‘América Hoy’ es gracioso que él moleste a sus vecinos. Y lo peor es que acepta en vivo que él no hace reuniones los fines de semana. (...) Así que lo hace entre lunes, martes, miércoles o jueves”, agregó la presentadora de espectáculos.

