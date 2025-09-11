Tras el comunicado que confirmó la separación definitiva de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, el empresario fue abordado por reporteros de Magaly TV, la firme y se pronunció sobre los rumores que vinculan a la ex Miss Perú con Cristian Rodríguez Portugal, productor del programa Arriba mi gente.

Durante la emisión del jueves 10 de septiembre, Magaly Medina reveló que su equipo recibió meses atrás información que sugería una cercanía entre Mantilla y Rodríguez, aunque en ese momento no había pruebas suficientes. No obstante, nuevo material permitió que la investigación siguiera adelante.

Consultado directamente sobre el productor, Salcedo respondió: “Es una persona que no es de mi agrado. Latina tiene ese tipo de gente dentro y es un tema de ellos”.

Ante la repregunta sobre los rumores, el empresario fue tajante: “Eso tiene que preguntárselo a él o a ella, no a mí. Yo no tengo por qué dar opinión de ese sujeto. Cualquier cosa al respecto tienen que preguntarle a él o a ella”.

Salcedo también admitió que estas especulaciones lo incomodaron, aunque no confirmó si fueron determinantes en la ruptura: “Bueno, a cualquiera le puede molestar que vinculen a su esposa con alguien. Definitivamente sí me molesta”.

El empresario agregó que ha visto a Mantilla junto a Rodríguez y que incluso intentó hablar con el productor, sin obtener respuesta. “Es una persona sin valores. Yo he tratado de hablar con él en un momento, pero este no da la cara. No sé cómo Latina tiene gente así en su canal”, sostuvo.

