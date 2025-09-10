Lo que debía ser una noche de nostalgia y clásicos terminó en tensión: Fito Páez sorprendió al público limeño al criticar su falta de entusiasmo durante su concierto en Costa 21, como parte de la gira Páez Tecknicolor.

Desde los primeros minutos, el ídolo argentino notó un ambiente distante y lo expresó abiertamente. “Prendé a la gente, por favor”, exclamó, antes de añadir con ironía: “Esto parece un cementerio, no una fiesta de rock and roll”.

El público, que había acudido para corear temas como “El amor después del amor” o “11 y 6”, recibió con sorpresa y murmullos los comentarios del artista. A lo largo del show, Páez interrumpió en varias ocasiones para cuestionar la frialdad de los asistentes, aunque continuó con su repertorio mostrando profesionalismo.

Al cierre del concierto, buscó suavizar la situación con un mensaje conciliador: “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”.

Tras el evento, las redes sociales se llenaron de reacciones. Muchos fanáticos peruanos se disculparon, señalando que la disposición de asientos en el recinto habría limitado la interacción y dificultado que el público pudiera bailar o expresarse con mayor intensidad.

Lo que pintaba como un reencuentro emotivo con uno de los íconos del rock argentino terminó siendo recordado por la inesperada molestia del propio artista.

Fito Páez se vió muy fastidiado en su concierto en Lima, Perú 🇵🇪 👀 Al parecer por la poca respuesta del público y por problemas técnicos como el sonido y la iluminación.

