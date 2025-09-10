Yiddá Eslava atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras el lanzamiento del tráiler de su próxima película La Habitación Negra.

En una entrevista, la actriz confesó que no tiene interés en volver a producir una cinta junto a su expareja Julián Zucchi.

“Por el momento no va a suceder, soy bastante sincera. Tengo varios proyectos pendientes personales, por eso te diría que no incluyo, en este momento ni en un par de años, trabajar con él, ¿no? Pero le deseo lo mejor siempre", declaró para Un día en el mall.

Cabe recordar que Yiddá y Julián produjeron tres películas bajo el sello de Wallaz Producciones, entre ellas la saga Sí, mi amor, que retrata parte de sus vivencias durante su relación de 10 años.

La actriz también aseguró que se encuentra en paz tras los escándalos mediáticos que protagonizó con Zucchi. “Ahora las cosas son distintas, ¿no? Buscar un mediador a través del Poder Judicial fue la decisión más inteligente", explicó.