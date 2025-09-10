Christian Yaipén no pudo evitar emocionarse tras presencial el debut actoral de su hijo Sebastián en la nueva temporada de la novela ‘Luz de Luna 4’.

Y es que su pequeño dio vida al “León de la Cumbia” en su niñez, sorprendiendo a todos por su talento tanto en el canto como en la actuación.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el artista se mostró profundamente conmovido por la actuación de su hijo, destacando su desempeño con orgullo y emoción.

“ Hoy salió en Luz de Luna 4 y me la pasé llorando... Estoy muy emocionado y feliz por mi hijo, por su talento. Me puse muy sentimental, me hubiera encantado que mi papá me acompañe a esa edad, así que me toca abrazarlo, cuidarlo, como hicieron mis hermanos, mi mamita ”, manifestó el líder del Grupo 5.

“ Me doy cuenta que le gusta mucho esto y les agradezco también por el cariño. Estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado, qué hermosa novela ”, agregó.

Christian Yaipén llora por su hijo en Luz de Luna 4