El futbolista peruano Oliver Sonne compartió una de las noticias más importantes de su vida: será padre por primera vez junto a su novia, Isabella Taulund.

La pareja dio a conocer el anuncio mediante una tierna publicación en Instagram, que rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores.

En la publicación, el jugador del Burnley, equipo que milita en la Premier League inglesa, compartió una serie de fotografías en blanco y negro donde aparece abrazando a Isabella, quien ya muestra su avanzado embarazo.

En algunas de las imágenes, Sonne besa con ternura el vientre de su pareja, mientras en otras se aprecia la presencia de su mascota, considerada un integrante más de la familia.

El mensaje que acompañó las imágenes fue breve pero lleno de emoción: “Nuevo en el equipo”, escribieron Oliver e Isabella junto a un emoji de corazón blanco, símbolo que refleja el amor y la alegría que viven en esta nueva etapa.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones. Entre ellos destacó el del propio club Burnley, que dejó un corazón morado en la sección de comentarios, sumándose así a las muestras de cariño que recibió la pareja.

Cabe recordar que Sonne e Isabella anunciaron su compromiso el 15 de junio durante un romántico viaje a Isla Harbour, Bahamas, donde compartieron fotografías que reflejaban la felicidad de ambos por dar un nuevo paso en su relación.