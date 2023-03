Brendan Fraser sumó la victoria más importante de su carrera. El actor se ha llevado el premio Oscar a ‘Mejor Actor’ por su interpretación de Charlie en ‘The Whale’, película dirigida por Darren Aronofsky.

En la categoría de Mejor Actor, Fraser venció a Austin Butler por ‘Elvis’, Colin Farrell por ‘The Banshees of Inisherin’, Paul Mescal por ‘Aftersun’ y Bill Nighy por ‘Living’.

Una vez que Jessica Chastain y Halle Berry anunciaron al ganador, Brendan Fraser rompió en llanto y subió al escenario. “Gracias a la Academia por este honor y a nuestro estudio por hacer una película como esta. Gracias por arrastrarme a este barco”, expresó.

“ Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría. Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. No habría tenido esto sin el resto del equipo ”, agregó.

