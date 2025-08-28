Pamela Franco, en entrevista con el programa ‘Ponte en la cola’, afirmó que su romance con Christian Cueva continúa firme a pesar de las críticas.

La cantante comentó que ambos están enfocados en sus proyectos personales, pero eso no ha significado un distanciamiento sentimental.

“Estamos bien, estamos tranquilos. Obviamente que él está en lo suyo y yo en lo mío y bueno, cada uno tiene que dar ahorita una prioridad, ¿no?”, expresó Franco.

La artista también aclaró que la ausencia de muestras de afecto en redes sociales no refleja problemas entre ellos.

“Buscamos la manera de vernos y no estoy yo a veces, de repente publicando cosas porque, bueno, es mi vida privada y así lo quiero manejar. La relación está mejor que nunca”, añadió.