Melissa Klug informó a través de sus redes sociales que el pasado 26 de agosto se realizó la segunda citación para una audiencia de conciliación con Jefferson Farfán, con el propósito de discutir un posible aumento en la pensión de alimentos de sus dos hijos. No obstante, según señaló la empresaria en sus historias de Instagram, el exfutbolista no se presentó nuevamente.

“ Con mi abogado Wilmer Eduardo Arica en la segunda citación para conciliar y la otra parte no se presentó ”, escribió Klug.

La empresaria dijo que, tras la ausencia del exfubolista, lo que procederá será acudir al Poder Judicial. “ No asistió, se procede por vía judicial. Que siga su curso ”, respondió a uno de sus seguidores en Instagram.

Por otro lado, en declaraciones para Trome, Melissa negó que haya solicitado una pensión hasta los 28 años para sus hijos.

“ Eso no es así. Esa información la sacó un diario desinformando, hablando falsedades. El monto de pensión que dicen es exorbitante, totalmente falso ”, sostuvo.

“ Bueno, ahora lo que toca es seguir con el proceso, ya mi abogado (el doctor Wilmer Arica) se encargará de todo ”, expresó Klug.

Por otro lado, el abogado de la empresaria se pronunció al respecto: “Invitamos a conciliar al señor Jefferson Farfán a fin de concluir con los procesos judiciales de reducción e incremento de pensiones de alimentos, pero no se presentó a la segunda fecha, procederemos en la vía judicial”.