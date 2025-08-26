Nicola Porcella está en Perú e hizo noticia tras rechazar la invitación de un conocido programa de espectáculos. “Con ustedes no”, aseguró el exchico reality.

Porcella dio su punto de vista respecto tras esta situación: “ Si uno comete un error lo van a hablar; pero si cometo un error, no si le van a buscar ‘los cinco pies al gato’; ahí ya me molesta. Yo no tengo porque hablar con todo el mundo, yo no tengo la necesidad de hablar con todo el mundo y si voy a hablar con alguien es con quien yo decida ”, expresó el ahora actor para “Amor y Fuego”.

Asimismo, el “Novio de México” habló de las imágenes donde se le ve junto a Flor Ortola e incluso ambos llegaron a la casa de Porcella, pero descartó tener un romance con ella.

“Hay solo una buena amistad con Flor”, sostuvo el peruano.

“Hemos estado con un montón de gente, no solo los dos. Seguimos la fiesta en mi casa, había más gente, muchos amigos. No, no hay nada”, agregó.

Nicola Porcella a reportero de ‘América Hoy’ cuando le propuso ir al programa: “Otro día hablamos”

Nicola Porcella apareció EN VIVO en las instalaciones de América Televisión. Al parecer, tenía una reunión importante con el directorio.

El reportero de Ethel Pozo intentó abordar a Rafael Cardozo, no obstante, se sorprendió cuando se cruzó con el exchico reality.

Evidentemente serio, Porcella no quiso responder a las preguntas del periodista hasta que ingresó al ascensor, junto al brasileño y Evelyn, su pareja.

“¿Te vmos a ver más seguido por acá?”, manifestó el reportero. “No, no, no, estoy de vacaciones”, respondió Nicola de manera cortante.

Luego, el periodista le dijo si se había “robado” a Cardozo o si su amigo le estaba “pidiendo plata prestada”, a lo que Porcella respondió en tono de broma: “Es que ustedes no pagan bien, ese es el problema”.

Mientras Nicola y Rafael subían hasta el directorio del canal, el reportero les dio el encuentro.

“¿Estás contento con el recibimiento que te están dando los peruanos?”, le consultó. ”Yo vine a ver a mi familia, estoy tranquilo“, manifestó el actor.

Pero cuando el periodista de “América Hoy” le propuso a Nicola Porcella ir al programa, respondió lo siguiente: “Para ustedes no, para ustedes no...”.

“Nosotros siempre resaltamos las cosas positivas y cuando hay que hablar de las cosas negativas, también”, se defendió el reportero en referencia a las críticas que las conductoras realizaron sobre el “Novio de México”.

“Sí, está bien. Otro día hablamos”, sostuvo Nicola. “¿Estás molesto?”, le volvió a consultar el periodista. “No, no, vine tranquilo”, concluyó Porcella.