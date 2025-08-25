Nicola Porcella apareció EN VIVO en las instalaciones de América Televisión. Al parecer, tenía una reunión importante con el directorio.

El reportero de Ethel Pozo intentó abordar a Rafael Cardozo, no obstante, se sorprendió cuando se cruzó con el exchico reality.

Evidentemente serio, Porcella no quiso responder a las preguntas del periodista hasta que ingresó al ascensor, junto al brasileño y Evelyn, su pareja.

“¿Te vmos a ver más seguido por acá?”, manifestó el reportero. “ No, no, no, estoy de vacaciones ”, respondió Nicola de manera cortante.

Luego, el periodista le dijo si se había “robado” a Cardozo o si su amigo le estaba “pidiendo plata prestada”, a lo que Porcella respondió en tono de broma: “ Es que ustedes no pagan bien, ese es el problema ”.

Mientras Nicola y Rafael subían hasta el directorio del canal, el reportero les dio el encuentro.

“¿Estás contento con el recibimiento que te están dando los peruanos?”, le consultó. ” Yo vine a ver a mi familia, estoy tranquilo “, manifestó el actor.

Pero cuando el periodista de “América Hoy” le propuso a Nicola Porcella ir al programa, respondió lo siguiente: “ Para ustedes no, para ustedes no... ”.

“Nosotros siempre resaltamos las cosas positivas y cuando hay que hablar de las cosas negativas, también”, se defendió el reportero en referencia a las críticas que las conductoras realizaron sobre el “Novio de México”.

“ Sí, está bien. Otro día hablamos ”, sostuvo Nicola. “¿Estás molesto?”, le volvió a consultar el periodista. “No, no, vine tranquilo”, concluyó Porcella.