Angie Jibaja no estaría atravesando un buen momento y, durante una transmisión en vivo en TikTok, pidió a sus seguidores que le envíen regalos virtuales con el fin de poder costearse algunos “arreglitos” estéticos.

“ Regálenme algo, que necesito. Me quiero poner mis pestañas, hacerme las uñas, denme regalos. Como ya no estoy en la palestra, en el mundo (espectáculo), hay que pagar y como estoy sola (en Chile), no puedo, pero sé que cuento con ustedes ”, expresó la exmodelo a sus seguidores.

“ No tengo todos los productos que quiero ofrecerles, pero la circunstancia hace que la lance. Muchos me quieren ver acabada, muerta, destruida, pero estoy haciendo de todo para recuperarme ”, agregó la también actriz.

Angie Jibaja a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy: Si a mis niños les pasa algo, ellos son los responsables

Angie Jibaja reapareció en redes sociales para responsabilizar a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy si es que les ocurre algo a sus hijos. La exmodelo también reveló que pronto concluirá el tratamiento psiquiátrico que actualmente está siguiendo.

“Sé que siempre van a pensar que estoy en otra. Tengo mis certificados médicos, que averigüen qué es quetiapina de 200 (se utiliza para tratar los síntomas de esquizofrenia), para que vean lo que estoy tomando. Acá estoy parada como un payaso que tiene que sonreír. Estoy tomando un estabilizador del ánimo que te hace balbucear y te da somnolencia, tomo también sedantes”, manifestó la exmodelo en una transmisión en vivo en TikTok.

También responsabilizó a Jean Paul y Romina como responsables en caso algo les pase a sus hijos.

“Tienen la cara de hablar mal de mí sabiendo que he sido muy buena persona. Una mamá que quiere a un hijastro, le dice ‘habla con tu mamá, te presto el WhatsApp’. Hago una denuncia pública, si a alguno de mis niños les pasa algo, los responsables son Jean Paul y su esposa, pues es increíble que los dejen salir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad”, añadió Jibaja.

La exchica reality aseguró que sus dos hijos estarían sufriendo presuntos maltratos de parte de la uruguaya: “A ellos no se les tiene que decir ‘aprende esto’ o ‘estudia’, porque han tenido becas por ser número uno y se les han otorgado en el colegio. Así que no es novedad que hagan bien su tarea”.

Posteriormente, Angie Jibaja recordó que, según sus declaraciones, Romina Gachoy había mencionado en entrevistas que hacía pasar “penitencia” a sus hijos.

“Lo malo es que les pongan a escribir: ‘Yo me porto mal y debo hacer esto y esto’, ‘Yo me porto mal y debo ser un niño mejor’. ‘Yo me porto mal’ así 100 000 veces. Eso es una tortura. Como dijo Romina en un programa: penitencia, no es castigo, riéndose y burlándose”, agregó.