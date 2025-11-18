Pamela Franco finalmente explicó por qué llegó a jurar por su hija que no conocía a Christian Cueva. La cantante señaló que actualmente se arrepiente de haber involucrado a su pequeña y enfatizó que nunca pensó que Pamela López la estuviera grabando.

La cumbiambera inició contando que, al momento de conversar con la trujillana, atravesaba uno de los periodos más difíciles, ya que Christian Domínguez había sido ampayado siéndole infiel.

Según Franco, no tenía por qué responder a las preguntas insistentes de López, pues atravesaba un mal momento y estaba intentando sobrellevar sus propios problemas.

“ Lo que pasa es que yo recibido una llamada, a los dos días del ampay de Domínguez, entonces yo estaba mal, estaba con pastillas, me llaman en la madrugada, no había dormido y escuchaba si lo conocía o no (a Christian Cueva) y yo atinaba a decir: ‘Pregúntale a él’ ”, manifestó.

Franco señaló que, cuando recibió la llamada de López, llevaba mucho tiempo sin tener contacto con el futbolista, por lo que consideraba que las preguntas de la trujillana eran innecesarias.

“ Es que yo estaba pasando mi problema. Yo no tenía contacto con esa persona años, como cinco años. ¿Por qué yo tenía que contestar si tenía mis problemas? Era innecesario ", añadió.

La cantante afirmó que es falso que haya pasado algún Año Nuevo con Christian Cueva y explicó que, ante la insistencia de Pamela López, decidió jurar por su hija únicamente para que dejara de insistirle con las preguntas.

“¿Por qué viene el juramento? Me viene a decir sobre el tema de un Año Nuevo, que supuestamente le llegó un mensaje donde le decían que había estado conmigo (...) Eso era mentira (...) Yo para cortarla, cometo el error de meterle a mi hija. Me arrepiento. No me imaginé que me grababa. Mi cabeza estaba en otra cosa. Yo con Cueva en ese momento no tenía comunicación de años", aseguró.