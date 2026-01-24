Pamela López apareció en la pantalla chica junto a su hija Briana como parte del reality “La dupla perfecta”, un concurso de talentos que reúne a padres e hijos.

La influencer señaló que asumieron el reto motivadas por la posibilidad de mostrar sus habilidades y competir por el primer lugar.

Durante su presentación, López expresó la emoción y expectativa con la que afrontan esta nueva experiencia.

“No hemos dormido por los nervios del primer programa y la presentación, y aceptamos porque queremos aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Llego a este reality a darlo todo y para ser las ganadoras”, afirmó.

Asimismo, aclaró que no existe inconveniente alguno para que su hija participe junto a ella en el espacio televisivo.

“No hay problema con que mi hija participe, le consulté a quien le corresponde y todo bien. Esto es solo un concurso y nos vamos a preparar para ser las ganadoras”, expresó.

Junto a Pamela López con su hija Briana, se han sumado otras figuras como Allison Pastor y su hijo Lucas; Pedro Loli con su engreido Alessio; Florcita Polo y su pequeño Estefano Villanueva.