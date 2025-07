Pamela López anunció el cierre de su discoteca, “La Cueva de KittyPam”, al no alcanzar los resultados esperados tras casi dos meses de funcionamiento.

“ Estamos trabajando en un proceso, ya no va a ser discoteca, va a ser algo bien chévere, bien bonito. No funcionó como tal y veíamos que no era. Teníamos mucha inversión. La discoteca es pequeña, no es muy grande, no tiene tanta capacidad ”, expresó en “Amor y Fuego“.

Ante los rumores sobre una posible quiebra, la aún esposa de Christian Cueva aclaró que el cierre de la discoteca responde a una etapa de transición hacia un nuevo concepto. Indicó que el local está siendo remodelado para dar paso a una propuesta distinta.

“ No es que haya quebrado. No funcionó como discoteca. Estamos viendo otro formato, algo que sí valga la pena y que sea más acorde al lugar y al tipo de público ”, aseguró.

El anuncio se da luego de que diversos reportajes televisivos evidenciaran la escasa afluencia de público, a pesar de la intensa promoción que recibió el establecimiento tras su apertura. Imágenes difundidas por el propio programa mostraban el local prácticamente vacío apenas días después de su inauguración.

“La Cueva de KittyPam” abrió sus puertas el 24 de mayo en el local donde anteriormente funcionaba la discoteca Lift, en el distrito limeño de Lince.