El icónico trío mexicano Pandora regresará a Lima para celebrar sus 40 años de trayectoria artística con un concierto programado para el 12 de septiembre de 2026.

El espectáculo se realizará en la Explanada del Parque de la Exposición, donde miles de seguidores podrán disfrutar de un repertorio que reúne sus mayores éxitos.

Un recorrido por cuatro décadas de música

Durante el concierto, el público podrá escuchar temas emblemáticos como “Cómo te va mi amor” y “Solo él y yo”, además de los tradicionales popurrís que han acompañado la carrera del grupo.

La presentación ha sido diseñada como un recorrido musical por sus cuatro décadas en la industria, destacando su vigencia en el pop latino.

Reconocimiento internacional a su trayectoria

El regreso de Pandora a los escenarios limeños ocurre tras recibir el Premio a la Excelencia Musical otorgado en 2025 por la Academia Latina de la Grabación.

Este reconocimiento resalta la influencia del grupo en la música latina y su permanencia a lo largo de los años.

Entradas: fechas de preventa y venta general

Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa exclusiva los días 7 y 8 de mayo desde las 10:00 a.m., con un 20% de descuento para clientes de BBVA.

La venta general se habilitará desde el 9 de mayo a través de la plataforma de Ticketmaster.