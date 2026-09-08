Patricia Portocarrero volverá a encontrarse con el público con una nueva temporada de “Es lo que hay”, espectáculo que llegará por cuarta vez a los escenarios luego de la respuesta obtenida en sus anteriores presentaciones. La actriz, comediante y clown peruana retoma así este proyecto dirigido por Diego Lombardi.
En el unipersonal, Portocarrero lleva a escena experiencias personales, historias íntimas y situaciones complejas de su vida, abordadas desde el humor. La propuesta combina comedia, música y momentos de reflexión en torno al amor propio y la aceptación.
“Es lo que hay” ofrecerá únicamente 12 funciones los viernes, sábados y domingos a las 8:00 p. m., a partir del 4 de septiembre. Las presentaciones se realizarán en el Centro Español del Perú y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.
Con esta nueva temporada, Patricia Portocarrero retoma uno de sus espectáculos más reconocidos y ofrece al público una nueva oportunidad para conocer, desde el humor y la cercanía, las historias que forman parte de su propuesta teatral.
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