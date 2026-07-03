La más reciente edición de Esto es Guerra: Desafío 14 estuvo marcado por el regreso de Patricio Parodi y Said Palao. Ambos volvieron al programa luego de que el Tribunal tomara la decisión de reincorporarlos, generando sorpresa entre los participantes del reality.

El retorno de los dos competidores se produjo durante la emisión del martes y fue recibido con expectativa por los integrantes de los equipos, quienes no esperaban volver a verlos en competencia.

En cuanto a audiencia, el programa registró 22.4 puntos de rating y se ubicó como el espacio más visto de la televisión nacional.

Said Palao asegura que la crisis con Alejandra Baigorria quedó atrás

Durante una actividad pública, Said Palao fue consultado nuevamente sobre su relación con Alejandra Baigorria tras el ampay que protagonizó meses atrás en Argentina. Aunque evitó profundizar en la polémica, aseguró que actualmente está enfocado en sus proyectos junto a su esposa.

Al ser preguntado si la confianza entre ambos ya se había recuperado, el integrante de Esto es Guerra respondió con firmeza. Tras escuchar la frase “¿Lo pasado, pisado?”, contestó: “Hace tiempo”.