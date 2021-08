La empresaria Patty Wong halagó, mediante un comentario en una publicación de Instagram, a la conductora de televisión Gisela Valcárcel, quien había publicado una frase de motivación en la mencionada red social.

“Hay algo que entiendo ahora, no existe fuerza superior a tus sueños, ganas y pasión. Nada, ni nadie puede detener a quien se enfoca y no se fija en lo que los demás dicen o hagan con sus sueños, la idea es generar nuestras propias metas y amarlas con pasión, trabajar por ellas aunque muchas veces cuesten tanto. ¡Hay una fuerza en nosotros que es Superior! ¡Buen miércoles y que tus metas sean alcanzadas, no permitas que nada te distraiga!”, fue lo que escribió la popular ‘Señito’.

Según Wong, la presentadora de ‘Reinas del Show’ es la mujer que le inspira por su nobleza y la calificó como una de las mejores en la televisión nacional.

“La reina de la televisión peruana, una mujer noble que me inspira día a día...”, indicó la empresaria.

Allison Pastor: Abogado revela que ella puede pedir indemnización

Tras la renuncia pública de la bailarina Allison Pastor al programa “Reinas del show”, algunos especialistas han señalado que la bailarina podría evitar pagar una fuerte suma de la penalidad si es que ella llega a una conciliación con la productora de Gisela Valcárcel.

Un abogado laboralista, Mario Gallegos, habló con el programa “Amor y Fuego” y señaló que el panorama legal de la esposa de Erick Elera podría resultar a su favor si ella demanda por daños y perjuicios a la producción de “Reinas del show”.

Allison Pastor podría ampararse en esta acción legal, ya que la conductora Gisela Valcárcel la invitó a renunciar en plena señal abierta de “Reinas del show”.

“Allison (Pastor) tiene la alternativa de decir que ella accedió a una invitación de parte de la productora para dejar el programa, porque la productora (por Gisela Valcárcel) le dice por qué no te vas”, explicó el hombre de leyes para “Amor y Fuego”.

