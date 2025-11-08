Percy Céspedez, reconocido productor audiovisual, no dudó en responder a Leslie Shaw luego de que ella lo calificara como “un profesional muy aburrido y con conceptos antiguos”.

“Usando sus palabras, hay niveles. Ella llora por la herida, me han rogado años para que trabaje con ella y no he querido”, expresó Céspedez al ser consultado sobre las declaraciones de la cantante.

Luego continuó con: “no me gusta su producto, es vulgar y grotesco. Me parece insultante, desatinado e insolente su comentario”.

Céspedez también cuestionó la trayectoria de Shaw al señalar que es “una improvisada” y no se le puede tomar algún interés.

“No se le puede tomar interés a una improvisada en el mundo audiovisual, no tiene autoridad moral para hablar de mí y de mi carrera”, señaló Céspedez,