El cantante Pitbull llegará a Lima el próximo 9 de febrero de 2027 para ofrecer un concierto en Multiespacio Costa 21.

El artista, conocido internacionalmente como Mr. Worldwide, confirmó su presentación, en la que repasará algunos de los temas más populares de su trayectoria musical.

La preventa exclusiva de entradas se realizará a través de Teleticket este martes 3 y miércoles 4 de noviembre. Durante estas fechas, los usuarios de Interbank podrán acceder a un descuento de hasta el 15 % en la compra de sus boletos.

El repertorio del músico de origen cubanoamericano incluye canciones como Give Me Everything, Rain Over Me, Timber, I Know You Want Me (Calle Ocho), Hotel Room Service y El Taxi, temas que alcanzaron reconocimiento internacional.

Pitbull también ha explorado la fusión de géneros junto a agrupaciones vinculadas al rock, como KISS y Bon Jovi.