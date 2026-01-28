El productor de “Esto es Guerra”, Peter Fajardo, negó que exista algún conflicto con Mariana Ramírez del Villar, directiva de ProTV Producciones, tras incorporarse al equipo digital liderado por María Pía Copello.

Fajardo remarcó que trabaja junto a Ramírez del Villar desde hace 23 años, desde la etapa de “R con R”, y aseguró que continuará al frente del reality mientras ella lo decida.

“Yo voy a estar con Mariana hasta que el tiempo lo decía, hasta que ella decida, yo estoy feliz, estoy cómodo, ‘Esto Es Guerra’ es es mi hijo”, expresó Fajardo para Trome.

Asimismo, explicó que informó previamente a ProTV sobre su participación en el canal de streaming +QTV, lanzado por María Pía, donde cumple funciones como productor y director de contenidos.

Finalmente, precisó que cualquier proyecto televisivo lo desarrollará junto a ProTV y reafirmó su cercanía profesional con Ramírez del Villar.

“Yo le digo a ella que es con mi madre televisiva”, afirmó, destacando su gratitud por los años de trabajo conjunto y la estabilidad alcanzada.

Finalmente, el estreno de EEG logró posicionarse como el programa más visto de la televisión nacional, al registrar 18.8 puntos de rating y alcanzar picos de hasta 23.5 puntos, superando a otras producciones del horario estelar.