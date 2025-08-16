El actor Ramón García, de 75 años, fue intervenido de emergencia por un tumor en el colon y actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Su esposa, Carmen Fernández, informó que el artista tuvo complicaciones postoperatorias y fue necesario sedarlo, entubarlo y mantenerlo con respirador artificial.

Fernández señaló que García viene mostrando una leve mejoría, aunque el proceso será largo. “Él está comenzando a mejorar, pero es un proceso largo. Como todos los tumores, se tiene que mandar a patología. Los resultados no están y lo más probable es que sea maligno por la edad de él”, declaró para RPP.

Mientras esperan los resultados de la patología, amigos y exalumnos del actor se han organizado para apoyarlo con una colecta económica.

Su esposa detalló que los aportes se reciben a través de su cuenta de Yape al número 998049282, debido a que el seguro no cubre la totalidad de los gastos médicos.