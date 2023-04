La conductora de “América Espectáculos” Rebeca Escribens se refirió al estado en que se encuentra Magaly Solier, quien ha protagonizado mas de un escándalo en las últimas semanas.

Cabe mencionar que recientemente se hizo pública una entrevista que tuvo la artista, donde revelaba haber rechazado participar en la filmación de la última película de la saga ‘Transformers’, la cual fue grabada en el Cusco.

Al respecto, la presentadora de televisión se mostró preocupada por la situación en que se encuentra Solier, por lo que solicitó el apoyo de sus seres queridos.

“Es una mujer privilegiada por el talento que tiene y que desborda (...) Está pasando por momentos difíciles, no soy psicóloga, pero si vemos que no la está pasando bien (...) Ojalá que alguien de su entorno, alguien muy cercano, pueda ayudarla y hacerle ver que tiene que buscar ayuda profesional de todas maneras”, expresó.

Asimismo, Escribens resaltó que no se podía ayudar a “quien no reconoce que tiene algún tipo de problema”. “No soy quien para decir qué problema tiene, pero podemos ver que no la está pasando bien”, señaló.

